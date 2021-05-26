50歲張智霖2001年與袁詠儀結婚，育有一子，兩人一直是演藝圈中的模範夫妻，先前更一起受邀上實境秀《一路上有你》第1、2季。最近張智霖受訪投下震撼彈，坦言自己有引退打算，近來他樂於收集各種上億價值的名畫跟藝術品，便是為了5年內引退鋪路。

張智霖和袁詠儀2015年曾上《一路上有你》放閃，袁詠儀當時透露第一次看老公在電視上唱〈逗我開心吧〉就喜歡上對方，之後兩人一同拍戲相戀結婚至今，兩人在節目中也分享婚姻中金錢觀，袁詠儀打趣說：「我的錢是我的，他的也是我的，所以我的開銷是家庭支出的一部分」，卻被老公吐槽買包包應該算「個人支出」，「她應該自己付」，笑翻眾人。

張智霖、袁詠儀是演藝圈模範夫妻。（圖／中時資料照片）

據《東網》報導，一向對理財很有自己主張的張智霖，近年來常在社群網站分享新入手的藝術品，包含草間彌生的作品，他透露自己一開始是被朋友帶進這個世界，也開始學轉賣，發現動輒可以回本1、2倍，才讓他對此更有興趣，過去他是名車收藏家，但後來發現這項生意不一定好賺，「車一落地就虧錢嘛！我現在比較喜歡有價值的投資」。

張智霖自曝接下來有計畫參加大陸型男綜藝節目，詳情等製作單位公布，更表示自己年紀大了，應該是最後一次上節目，如果不是因為疫情他可能還會舉行告別演唱會，坦言：「體力真的不行了，其實真的有自覺，如果再通霄拍戲或準備演唱會，真的太辛苦，如果沒有意外應該5年內會退出幕前」，但他強調自己不會完全離開演藝圈，會利用這幾年的經驗投資或開製作公司，繼續在幕後發揮所長。

(中時新聞網)