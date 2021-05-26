上海市人民政府官網25日發佈《關於加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》自6月1日起實施，內容針對完善資產管理機構體系、創新資產管理產品和服務、發揮金融市場作用、提升資產管理國際化水準、加強高端人才引進培育、提升綜合服務能力等6個方面，提出19條措施。

上海市地方金融監管局有關負責人表示，力爭到2025年，把上海打造成為資產管理領域要素集聚度高、國際化水準強、生態體系較為完備的綜合性、開放型資產管理中心，打造成為亞洲資產管理的重要樞紐，邁入全球資產管理中心城市前列。

據每日經濟新聞報導，具體看該《意見》提出實現「四個地」目標，分別集聚一批專業化、國際化、創新型資產管理人才，成為機構和人才「集聚地」；成為門類齊全、領域豐富、專業規範的產品和服務「創新地」。

同時成為市場和資金「交匯地」，以及推動市場主體、行業自律、金融監管、政府服務等形成合力，共同加強投資者教育和權益保護，成為環境和服務「新高地」。

而上海截至2020年底，擁有持牌金融機構1674家（其中外資占1／3），金融市場年交易額超過2270兆元人民幣，上海保險資管規模、公募基金規模占全國比重均超過30％。

(旺報 )