中國醫大有兩名學生確診，校方表示，已與全國同步停課改採線上教學。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

民進黨台中市議員賴佳微25日表示，接獲非常多中國醫藥大學研究生以及大學生，甚至學生家長陳情，不滿學校出現確診學生，防疫措施遠鬆於其他中部學校，不願宣布全面遠距教學至期末外，研究生被老師要求校做實驗，呼籲應以學生健康為優先考量，勿讓學校淪為防疫破口。對此，中國醫藥大學因應疫情延長停止到校上課，採居家線上學習時間至6月14日。

賴佳微批評，中國醫大學生投訴，有研究生在實驗室內超過室內規定人數、研究生更不得已只能在實驗室內違反規定聚集飲食，學生權益完全被忽視。

她強調，疫情嚴峻，台中的確診人數提高，為了減少跨縣市的人流移動，台中市已經有多所大學宣布遠距教學至期末

，中國醫藥大學的學生們與家長質疑，校內出現確診學生，為何不肯提前宣布遠距教學至期末的措施？

她說，令人擔憂的是學校老師依然要求研究生要到校進行實驗，實驗室更是全部打通，在裡面的人同時超過10到20人

，違反室內五人以下的規定，研究生擔心在實驗室與同學飲食會變成防疫漏洞，餓著肚子十二個小時，家長們聽到這樣的狀況都是滿滿的擔憂。

賴佳微呼籲，請相關單位與校方重視中國醫藥大學的學子權益。疫情當前，所有的考量都不應該在學生的健康安全之前，更不要對學生、家長、在地居民的擔憂視而不見。

中國醫藥大學對賴佳微關心校園防疫安全，表示「表達由衷的敬佩和感謝」，也強調，該校確診個案的校園防疫作為與各項防疫措施，都依據依中央流行疫情指揮中心指示和教育部規定辦理，以師生安全健康為最大優先考量，若有師生不了解之處，日後將加強持續宣導落實執行。

中國醫大表示，中央流行疫情指揮中心與教育部昨日公告

，全校課程全面採「線上教學」至學期末，因應疫情延長停止到校上課採居家線上學習時間至6月14日，實施時間及內容之變更，將依照中央與教育部最新公告進行滾動式調整。

中國醫大說，該校於20日公告所有實驗場所皆需實行實聯制，人員全程佩戴口罩，禁止飲食，並落實分艙分流；日後將要求師生務必遵守各項防疫規定。

(中時 )