馬祖酒廠重啟防疫酒精產線 配發馬祖每戶1瓶

新冠肺炎疫情嚴峻，全國延長三級警戒至6月14日，為共同防堵疫情，馬祖酒廠已於昨（25）日重啟生產75度600毫升防疫用酒精，將由連江疫情指揮中心優先配發馬祖家戶每戶1瓶，供防疫期間清潔使用。

離島馬祖防疫物資取得不易，本月15日雙北市進入三級警戒時，連江縣府即告知馬祖酒廠備妥防疫酒精隨時準備灌裝，昨天已重啟產線，生產1萬瓶防疫酒精，預計27日發放全縣每家戶1瓶。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，雖然生產規模量有限，且會排擠到其他產品生產，但阻斷肺炎病毒傳播鏈進入馬祖及保障鄉親生命安全為目前第一優先事項，酒廠員工都非常榮幸能貢獻防疫準備工作。

劉九銘說，馬酒防疫酒精特別印上「同島一命，團結抗疫」標語，表達對第一線醫護人員致敬的心意，並呼籲日常生活務必勤洗手做好個人防護，外出務必戴好口罩，避免群聚。連江縣政府一定會以積極的態度主動高強度的作為，保護馬祖鄉親生命健康的安全，相信大家團結一心丶同島一命，疫情終會平安渡過。

(中時 )