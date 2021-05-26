梁姓男子被控砍下母親頭顱從12樓拋下，一度無罪遭撤銷，高院更一審今開庭，在押梁嫌透過視訊說，對一審判無期徒刑沒意見；另訂6月23日傳喚鑑定人作證釐清他犯案時精神狀況。

台灣高等法院更一審原訂24日開庭，因遠距訊問須與梁男在押監所配合，改訂今天開庭；開庭期間，梁男十分配合，對於相關提問都能清楚回答，庭末將開庭筆錄傳真監所給梁男簽名具結後回傳，開庭約25分鐘結束。

梁男透過視訊表示，對一審判處無期徒刑、檢方提起上訴、相關證據提示，都沒有意見，至今供詞部分，案發後在警方偵訊時意識不清，其他沒有意見。

蒞庭的公訴檢察官表示，高院更一審法官之前函詢法務部法醫研究所，詢問鑑定報告指梁男行為時為卡西酮最強時期的依據為何，是如何認定梁男行凶屬毒品中毒精神喪失，以及函詢台大醫院精神鑑定醫師，說明鑑定報告指梁男行為時為毒品最強期間的依據為何等，雖然法醫所及台大均已回覆，但沒有說清楚，聲請傳喚2單位的鑑定人員到庭作證。

梁男的辯護人則說，為確認梁男犯案時精神狀況等，聲請傳喚台大醫院鑑定醫師到庭接受訊問，另外請求調閱桃園療養院社工對梁男所做的評估報告、梁男之前在馬祖北竿服役資料、梁男之前因其他案件在桃園、彰化等5個監所服刑資料及獲假釋出獄後的觀護人監控資料。

法官庭末諭知，全案準備程序終結，訂6月23日召開審理庭，因審理庭不得遠距訊問，將提解梁男到庭，當天傳喚台大醫院及法務部法醫研究所鑑定人員出庭作證，為符合防疫相關規定，會選大空間的法庭開庭。

全案起於，桃園市梁男涉嫌於民國107年10月18日持開山刀猛砍母親37刀致死，並切下頭顱往樓下丟，一審桃園地方法院判處無期徒刑。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實、喪失辨識及控制能力，109年8月20日改判無罪，責付桃園巿政府衛生局；梁男隨後因另案發監執行。

台灣高檢署不服二審判決，提起上訴。最高法院分案11天後，撤銷二審無罪判決，發回高院更審。

高院更一審於去年10月8日裁定，梁男羈押3個月，後續於今年1月、3月、5月各裁定延押2個月，考量人犯在押以及現在疫情為第3級警戒，決定今天開庭不提解梁男到法院，以視訊方式開庭。（編輯：李亨山）1100526

(中央社)