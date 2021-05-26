俗話說，好事總是多磨，想獲得成功無法一蹴可幾，除了靠實力，更要靠運氣！搜狐網命理專欄點名，生肖兔、虎以及鼠的的人在6月上旬將獲得佛祖保佑，運勢牛氣沖天，有望發橫財中大獎，是天生的富貴命。

▍1.生肖兔

屬兔人自尊心很強，因為太愛面子，讓他們在別人眼中顯得有點驕傲，加上屬兔人具備雷厲風行的做事風格，因此成績顯然比別人好。在6月上旬，屬兔人在佛祖保佑下，運勢牛氣沖天，而且天降大喜，能三番兩次中大獎，可望大富大貴。在事業中，則因具備出色的領導天分和成熟的思考能力，未來將會有大好發展。

▍2.生肖虎

屬虎人擁有獨立的意志，無法容忍與自己相左的觀點，總是想說服他人，並且精通人情世故，在交友圈中很吃得開。在今年的運勢方面，生肖虎的人命中會遇到煞星「鈴星」，所以霉運不斷，好在6月上旬將會時來運轉，在佛祖保佑之下能中大獎，喜得貴子，實乃榮華富貴之命。在工作中，他們非常容易得到上級長官的信任和器重，往後生活會花開富貴，福壽雙全。

▍3.生肖鼠

屬鼠人的腦袋聰明，在生活中，他們做事很有眼光和謀略，雖然今年運勢平平，但在6月上旬，屬鼠人將受到佛祖保佑，迎來滿滿的橫財進門，尤其1960和1972年出生的屬鼠人最幸運，好事會接連到來，添財添福又添真愛，簡直讓人羨慕不已！雖然工作會非常累，但未來很美好，只要堅持下去，就能坐享子女之福，是天生的富貴命。

(中時新聞網)