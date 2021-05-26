台北市信義區長照機構爆發群聚感染，新北市社會局26日嚴格要求機構加強了解工作人員及其家人的健康、接觸史及活動史，若發現異常要即時通報；新北市長照協會理事長郭麗宴則代業者發聲，建議中央優先將長照機構工作人員納入疫苗名單，此外住民在返院前應先快篩，待確定陰性後再返機構，避免長照機構群聚感染憾事重演。

新北市社會局副局長林昭文表示，在三級警戒指引下，家屬一律改以電話或視訊關懷，為強化防疫安全，機構應嚴格管制外來人員，包含合約廠商像送貨等，避免與外部交流。全員應遵守相關防疫措施，備妥防疫物資，落實感控作為及分倉分流的動缐。

林昭文強調，除必要性醫療如洗腎或緊急性醫療需求外，鼓勵以視訊遠距看診；若有住民就醫或住院，包含陪同就醫人員返回機構時，要確實做好清潔消毒及必要隔離等防疫感控措施。

新北市長期照護發展協會理事長郭麗宴表示，新北市約有300間長照機構和護理之家，由於日前台北市有長照機構傳出確染者，加上在機構內的住民屬高齡長輩，染疫併發重症風險較高，業者強烈反映，中央應優先將機構的工作人員比照醫護人員，優先納入施打疫苗名單。

郭麗宴也說，政府也應提供長照機構抗原快篩試劑，讓住民、機構人員在返院前，先自行快篩，陽性者送醫院進一步PCR採檢，避免北市群聚感染的憾事重現。

(中時 )