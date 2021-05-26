衛福部台中醫院25日獲贈5000份快篩試劑，台中市侑盈空調工程股份有限公司董事長有感於疫情嚴峻，盼透過此舉讓快篩量能更充裕。

侑盈空調工程股份有限公司紀盈修董事長說，有鑑於早期承攬SARS病毒實驗室，相當瞭解傳染病的嚴重性，疫情嚴峻的此刻，希望貢獻一己之力回饋社會，因此捐贈台中醫院5000份安特羅生物科技所生產之快篩試劑，藉由快速檢驗，早日揪出傳染源，安定社會民心。

台中醫院副院長林紹雯表示隨著疫情升溫及每日確診足跡的公告，公費或快篩之民眾大量湧入醫院，篩檢資源有限情形下，快篩試劑更是炙手可熱。她強調，侑盈空調捐贈之快篩試劑猶如即時雨，採檢後僅需15分鐘就能判讀結果，有助及早阻斷病源傳播鏈。

林紹雯再次呼籲民眾勿因內心恐慌就前往篩檢，應讓院方保留醫療量能承接急重症患者，降低社區擴大感染的風險。而勤洗手、戴口罩、保持社交距離及減少不必要的外出，才是防疫自保的不二法門。

(中時 )