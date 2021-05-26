聯準會近期公布之4月份會議記錄提及部分官員建議若經濟持續朝聯邦公開市場委員會(FOMC)目標進展，聯準會滾動式修正，準備適時開啟縮減量化寬鬆(QE)規模。法人表示，預計2022年開始實施縮減QE規模、2023年開始升息的可能性較大。

國泰投顧認為，考量(1)美國勞動市場目前離就業極大化仍有一段距離(2)美國通膨年率高點可望出現在上半年，下半年逐漸回穩(3)2013年之經驗顯示聯準會開始執行QE縮減規模，約於半年前預告市場。

國泰投顧也表示，雖然美國疫情持續改善，經濟持續復甦，但具投票權之聯準會主席鮑爾(Powell)、紐約分行主席威廉斯(Williams)與里奇蒙分行主席巴金(Barkin)近期均表示美國景氣離改變寬鬆貨幣政策仍有一段距離，主要是就業市場尚未回到疫情前水準且勞動市場復甦相當不平均，觀察就業人口中教育程度、種族及產業別等因素可發現受疫情衝擊之比率分配不均，若從就業占人口比率來看，去年12月為57.4％、今年3月為57.8％，仍低於疫情前61.1％之水準，顯示就業市場還有很大努力空間。

國泰投顧則預估在年底前，聯準會將不斷向市場釋出逐步縮減目前每月1200億美元購債規模，預計2022年開始實施縮減QE規模(初步預期每月減少150億美元)，終止購債後，聯準會可能在2023年開始升息。

(工商 )