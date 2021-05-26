以色列一直反對美國軍售F-35給阿聯

看過情資的美國官員說，近幾個星期來，美國情報機構看到，兩架解放軍軍機在阿拉伯聯合大公國的機場降落，並卸下幾箱不明內容物。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）和《投資人商業日報》（Investor's Business Daily）25日報導，這些官員說，阿聯是美國在波灣的主要盟友，而這些航空運輸，加上北京和阿聯其他新近安全合作的跡象，都令華府警覺，也為美國軍售阿聯數百億美元先進武器投下了新變數。

拜登政府4月說，將推進230億美元（約6386億台幣）軍售，其中包括多達50架F-35隱形戰機，18架「死神」（Reaper）無人機與先進軍火。而這都是美國前總統川普即將離任時，最後才批准的。原本白宮在4月的複審後，已通知國會，打算批准相關軍售。

然而，美國官員說，北京和阿布達比擴大關係的跡象，卻為相關軍售的未來蒙上陰影。美方正尋求對武器的相關保證，如阿聯不會讓北京，或是其他國家接觸美國最新的戰鬥技術。川普執政時期負責近東事務的美國助理國務卿沈克（David Schenker）說，美國會賣身為軍火庫至寶的F-35給阿聯，意味著雙方在某種程度上的一對一關係。他強調，在它們交付前，還有更多工作需要完成。

北京與阿聯關係出現升溫跡象

好些年來，阿聯一直想要採購F-35，並指望在2020年8月和以色列建交後，能買到這款戰機。而以色列在採購新武器時，通常比美國在中東的其他盟國享有5年的優先權。

(中時新聞網)