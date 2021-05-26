前年張姓男子到法院出庭，他將休旅車停在路邊，卻因地震導致路樹倒塌，壓毀他的汽車，他提告向台灣高等法院及北市公園處請求國家賠償75萬元，高院維持一審判決，認定樹木坐落在道路上，主管機關是北市新工處，判張敗訴確定。

張男提告主張，2019年4月18日他將休旅車停放位於北市重慶南路1段136巷道的公有停車格內，不料取車時發現系道路上之樹木傾倒壓砸他的汽車，該樹木所在土地為國有土地，登記之管理機關為高院，高院及北市公園處須賠償他損失。

台北地方法院駁回張的請求，他提上訴，高院認為，市區道路主管機關在直轄市為直轄市政府，北市道路、維護工程管理，及道路之土地管理、財產管理、巡查、維護、國賠等事項，均為北市新工處。

高院指出，該樹木坐落在道路上，為市區道路之附屬工程，有關樹木之養護權責自應屬市區道路管理機關即北市新工處，高院及北市公園處不須負管理責任，也無須負擔賠償責任，判張男敗訴確定。

(中時 )