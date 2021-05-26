(17:30更新三星FB貼文)5月26日晚間將是天文迷極度期待的一夜，因為天文奇景「月全食」及「超級月亮」將極為難得的同時發生！這時候你一定不能忘記捕捉這動人的一刻！如果你打算用手機拍下超級血月，試試看以下方法吧！

首先，來確認一下今晚在台灣地區可觀測超級血月的時間，就是「台灣晚間7時11分至25分間」（格林威治標準時間11時11分至25分間）。特別的是，這次超級血月將能以肉眼安全觀賞，還因為適逢「超級月亮」期間，屆時月球距離地球僅36萬公里。而月亮的亮度可能比離地球最遠時高出30%，看起來將大14%。而月亮將變暗變紅，則是因為地球邊緣折射陽光至月球表面所致。建議民眾要尋找沒有遮擋、可看見地平線、視野良好的位置來欣賞超級血月。

如果想要捕捉超級血月美景，Sony Mobile在上一次血月發生時，建議可用以下方式拍攝：

1. 將拍照模式設為手動模式

2. 將ISO調整至50

3. 將快門調整至1/2000秒-1/4000秒

4. 將手機對準月亮準備拍攝(這時候的月亮還小小的看不到細節)

5. 使用音量鍵調整五倍~八倍變焦(建議找支撐點加強手的穩定性)

6. 按下快門進行拍攝（為了平穩，也建議可使用耳機線按鈕當作快門）

另外若是藉由手機的專業模式，也有網友提供「ISO調到200-300、快門調到30、調焦距到無限遠」的方式，搭配三腳架也可以來拍攝月亮。稍早前發現三星官方也提供了Galaxy S21 Ultra拍攝月亮的指引，有興趣可以參考！

Shooting the Moon with the Galaxy S21 Ultra's 100x Space Zoom

如果你手中有高變焦手機，例如具備100倍變焦能力的三星Galaxy S20 Ultra或是Galaxy S21 Ultra、華為P40 Pro+等，或是華為P30 Pro也有50倍變焦能力，也都能試試看透過高變焦方式來拍攝超級血月。

(科技)