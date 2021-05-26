台中市政府警察局第三分局為降低員警交叉感染風險，於分局駐地及各所、隊規劃管制區，加設透明隔簾及分流標線，實施分艙、分流上班方式。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

疫情嚴峻，北部傳出有警員因公染疫，衛福部長陳時中更不捨哽咽；台中市政府警察局第三分局為降低員警交叉感染風險，確保警務工作運作順遂，於分局駐地及各所、隊規劃管制區，加設透明隔簾及分流標線，實施分艙、分流上班方式，並加強進出洽公民眾的人流管制，除採實名制登記，亦於戶外設置防疫期間臨時受理報案區，為同仁及洽公民眾的安全把關。

第三分局自去年疫情期間以來，即持續要求員警勤洗手、戴口罩，遵守防疫相關規定，隨著疫情延燒，全國進入第3級疫情警戒，為避免群聚保護警力，降低員警交叉感染風險，第三分局隨即檢視第一線員警防疫防護裝備是否充足，並於各所、隊加設透明隔簾及分流標線，實施辦公場域分組、分流上班機制，嚴格管制辦公室內的進出動線。另於各單位駐地外設置臨時受理報案區及防疫警備專車，期透過各種超前部署的措施，將第一線員警感染風險降至最低。

分局長張則誠表示，第一線員警與民眾接觸最為頻繁，分局除律定駐地進出管制，更提供同仁護目鏡、面罩、防護衣、手套及口罩酒精等防疫應勤裝備，為了同仁、眷屬及民眾的健康，對於防疫措施從不懈怠。防疫期間也請民眾共體時艱，減少非必要的外出，並提醒民眾，外出應全程配戴口罩，殺菌消毒需到位，全民一心共同挺過疫情。

(中時 )