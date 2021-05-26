航運族群今(26日)開低走高，航運三雄揚帆，萬海更攻上漲停板128元，又有網友問航運三雄買誰CP值最高，還有網友留言說「都買」，巧合的是，過去曾喊買長榮的財經網美胡采蘋也在臉書分享「短期內陽明萬海股價雖然超過長榮，但是最終的航海王一定還是長榮」。

台股25日收盤大漲257.38點，但原本強勢的萬海盤中卻一度被打到跌停板，股民不禁擔心台股由航海王領航的行情是否宣告結束？航運族群今日早盤還在平盤上下浮浮沈沈，10點30分過後先後轉強，其中走勢最強的仍是萬海，接近10點40分便攻上漲停板，截至午盤都漲停鎖死，已有上萬張買單高掛，儘管航海王之前才讓不少股民遍體鱗傷，但眼看再次揚帆走升，又有網友在PTT股板問「航運三雄買誰CP值最高」？

網友回應依然五花八門，「買萬海 無腦多」、「都買 賺最多」、「反正不要買長榮就好」、「阿榮哥 最強」，也有網友留言「為啥都要在相對高點才再問要不要上船...」

過去曾喊買長榮的財經網美胡采蘋剛好25日也在臉書分享表示，「先恭喜一直持股沒有放棄阿榮的人，我在上週的大跌停潮裡面有出來小小信心喊話一下，其實航運股股價是一定會照基本面走回來的，第一季獲利都超過有史以來最佳全年獲利了，尼羅河女兒怎麼可能不發大財，疫情只是突發因素。」並在貼文最後說，「我認為短期內陽明萬海股價雖然超過長榮，但是最終的航海王一定還是長榮」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)