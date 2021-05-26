全台防疫進入第三級警戒，不少公司行號進入分流上班，詐騙集團也沒閒著，台中市警察局霧峰分局仁化派出所，日前接獲大里農會通報，有民眾疑是遭到詐騙，要匯出20萬元，員警火速趕往，幸行員機警，已先阻止騙局，員警也不忘苦口婆心的再次反詐教育，讓民眾深感窩心，不斷說謝謝。

警方調查，63歲吳姓婦女在住家，接到詐騙集團來電，對方是女性，口氣緊急，一直狂喊她「媽」、「急需用錢」吳婦一時心急，拿著存款簿跟印章就往銀行跑，通話其間對方還跟吳婦說，她原來的手機沒電，請改打另一隻，因爲女兒也真的有另一隻電話，吳婦因此也不疑有他。

大里農會仁化分行農會主任、課員見吳婦神色有異，一到櫃台前就說要提領20萬元匯款，行員詢問是否認得對方，吳婦雖說認得，但直覺她應是遇到詐騙，立即電聯派出所報警，並一直勸她一定要打電話跟女兒確認，拗不過行員，吳婦打了電話向其女兒求證，果然其並未撥打電話給母親，最終拆穿騙局，成功保住辛苦掙來的20萬元積蓄。

霧峰分局仁化派出所員警，也不忘苦口婆心的向吳婦再次反詐教育，指出如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱。

霧峰分局長陳家銘表示，多一分警覺，少一分損失，另防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴重時期犯案，同時呼籲市民大眾要共體時艱，外出時全程配戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

(中時 )