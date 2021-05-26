劉德華以《拆彈專家2》獲提名影帝。（資料照片）

許光漢以《你的婚禮》入圍最佳新銳演員。（取材自微博）

「第30屆華鼎獎中國電影滿意度調查」公布入圍名單。（取材自微博）

以演藝名人口碑為評選標準的「第30屆華鼎獎中國電影滿意度調查」公布入圍名單，張震靠著《緝魂》入圍，將與劉德華、易烊千璽角逐影帝，而鞏俐、周迅、萬茜、張子楓和張小斐將爭逐影后，近來備受矚目的許光漢以《你的婚禮》入圍最佳新銳演員，將與王菲愛女竇靖童競爭獎項。

張震為《緝魂》中癌末檢察官角色暴瘦12公斤，精湛演技日前入圍台北電影獎最佳男主角，又將與《拆彈專家2》的影帝華仔角逐華鼎獎影帝，而導演張藝謀10億票房的《懸崖之上》和《一秒鐘》兩片都入圍，一共入圍包括最佳影片、導演、男主角、編劇、電影歌曲、男女配角和新銳演員8獎項。

張震得知入圍影帝獎項表示：「很高興能夠入圍華鼎獎最佳男主角。《緝魂》是所有幕前、幕後團隊一起共同努力完成的作品及心血，我很幸運可以參與這部作品。非常感謝導演、監製及所有工作人員們，也很感謝觀眾和評審對我在這部戲裡表演的認可。祝福大家平安健康。」而入圍最佳新銳演員的許光漢則說：「謝謝這次入圍肯定，謝謝導演以及所有參與這部電影的演員、劇組工作人員，謝謝青春光線、造夢機為這部電影的付出，會帶著這份感謝繼續努力不怠惰、不鬆懈，跟防疫一樣，大家平安健康。」

「台灣最佳影片」入圍名單有本屆台北電影獎入圍大贏家《無聲》、金馬獎最佳劇情片《消失的情人節》，以及《親愛的房客》、《孤味》、《同學麥娜絲》，而「中國電影最佳影片」入圍名單有《八佰》、《拆彈專家2》、《懸崖之上》、《你好，李煥英》、《送你一朵小紅花》，頒獎典禮將於6月25日舉行。

(中時 )