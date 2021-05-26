里歐納德雖然砍進全場最高41分，保羅喬治也貢獻了28分，可惜快艇少了第三個得分點，121比127不敵獨行俠，系列賽0比2落後。

主場應戰的快艇在打完上半場僅領先2分，沒想到下半場風雲變色，哈達威先用兩顆三分球個人獨拿8分吹起反攻號角，緊接著東契奇也砍進三分球，獨行俠不但追回落後分數，反以85比78超前。

東契奇隨後開掛般的強悍攻勢打得快艇全隊連連敗退，幫助獨行俠拉開領先差距。決勝節波爾津吉斯加入戰局，獨行俠領先13分；危急時刻里歐納德與馬庫斯莫里斯挺身而出，快艇追至5分落後差距，然而哈達威的三分火炮澆熄了快艇反撲氣焰，最終獨行俠以6分之差帶走勝利。

客場二連勝的獨行俠，接下來將回到主場迎戰快艇，過關機率相當高。東契奇39分、7籃板、7助攻，哈達威28分、5助攻，波爾津吉斯20分、4籃板，克利伯13分。

快艇陣營里歐納德豪取41分、6籃板、4助攻，保羅喬治28分、12籃板、6助攻，理查傑克生15分。

(中時 )