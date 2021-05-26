在COMPUTEX 2021線上展會正式開展前，台北國際電腦展主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）邀請多家科技大廠在COMPUTEX CYBERWORLD線上平台發表產業觀察，包括友達、和碩、力積電、趨勢科技、宏碁、華碩等，讓海內外買主了解台灣科技產業優勢。

TCA指出，今年COMPUTEX 2021主題聚焦5G、Edge AI、IoT、電競、未來車用科技、高效能運算（HPC）、資安、健康照護與新創等九大科技趨勢，邀請宏碁、威剛、Arm、華碩、友達、台達電、精英、佳世達、微軟（Microsoft）、神達、微星、和碩、力積電、趨勢科技（Trend Micro）等近30位產業知名人士為台灣資通訊產業讚聲。

因應COVID-19疫情而進行的數位轉型，對全球產業來說是重要改變，尤其對以國際B2B商談為主的大型展覽產業來說，影響更為深遠。台北市電腦公會表示，面對疫情，COMPUTEX 2021特別推出COMPUTEX CYBERWORLD線上展平台，聚集上千家ICT供應商，超過兩千件科技產品，並有四百則以上影音特輯，提供全年無休線上展覽服務，海內外買主與國內外專業人士，可透過線上商談與媒合功能，跟供應商進行約訪與聯繫，讓商務與採購活動不中斷。

COMPUTEX TAIPEI 2021將以為期一個月的科技年度盛會舉辦，時間為6月1日到6月30日。重頭戲COMPUTEX FORUM 2021，將在6月1日到3日進行線上直播，聚焦未來車用科技、半導體、AIoT、5G通訊、資安與新創創業等趨勢，有近40場次、60位以上科技大廠與重量級講師發表專家觀點。

COMPUTEX 2021線上展會正式開展前，TCA邀請多家科技大廠在COMPUTEX CYBERWORLD線上平台發表產業觀察，包括友達、和碩、力積電等，讓海內外買主了解台灣科技產業優勢。

友達董事長彭(又又)浪，同時也是台北市電腦公會理事長，以COMPUTEX主辦單位身分發言，邀請國外買主透過COMPUTEX CYBERWORLD與台灣廠商線上洽談，也歡迎海內外專業人士，共同參與6月1日到3日將在線上舉辦的COMPUTEX FORUM 2021年度科技論壇。

和碩董事長童子賢在產業觀察影片中表示，台灣具備了電動車電控等相關技術的優勢，包括車用晶片與電控行車輔助系統，因此在全球的電動車產業發展過程中不會缺席，更歡迎全球智慧汽車產業與台灣產業合作，共同構建新的生態供應體系。

力積電(6770)董事長黃崇仁在影片中指出，2021年是半導體晶片缺貨的一年，因為5G、AI、AIoT，還有汽車用電子通通突然需求增加。以5G手機為例，晶片使用數比4G在每一台手機增加5倍，所以所需晶片數量更多，而且包括感測器與low-density MCU也都需求大增，讓半導體晶片缺貨壓力更大。

(時報資訊)