日本官方今天公布截至今天為止重症患者數共1413人，較昨天一口氣暴增119人；由於大阪府等疫情嚴峻地區，已決定或有意籲請延長「緊急事態宣言」，讓宣言延長如箭在弦上。

日本讀賣新聞報導，日本政府厚生勞動省今天表示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症患者數截至今天為止共1413人，較昨天一口氣爆增119人，首度超過1400人，再創疫情爆發以來新高紀錄。日本境內從本月一日起，重症患者數已連續26天逾千人。

TBS電視台報導，面對疫情現況，東京都政府已就原則上今天籲請中央延長「緊急事態宣言」展開協調。

東京都知事小池百合子說，雖然宣言實施至今已展現一定成效，但疫情仍未平息，必須考量到跟疫苗接種所出現的時間差，「我們會就提出（延長宣言）籲請進行分析，然後做出判斷」。

東京都近期疫情雖有趨緩跡象，但最近一週平均每天新增確診病例仍高達611例，尚未擺脫屬最高警戒等級的第4階段。

東京都政府官員指出，「沒有放寬防疫對策這個選項」，因此，東京都政府已展開協調，原則上將籲請中央政府再度延長「緊急事態宣言」。

另外，為了跟鄰近的首都圈3縣（神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）合作防疫，1都3縣傍晚將舉行知事視訊會議商討對策。

大阪府昨天已舉行防疫對策本部會議決定，籲請中央延長「緊急事態宣言」；鄰近的京都府與兵庫縣，也可能在今天提出延長宣言籲請。福岡縣昨天同樣決定籲請延長緊急事態；廣島縣有意籲請延長宣言期間。

日本內閣官房長官加藤勝信今天對此重申，將基於專家意見進行綜合判斷。

這次的「緊急事態宣言」是日本政府從去年疫情爆發以來第3度發布，原本發令期間從4月25日到5月11日止，對象地區僅東京都、大阪府等4都府縣。

不過，由於疫情未如預期受到控制，日本政府在5月7日宣布延長「緊急事態宣言」期間到5月31日的同時，也首度擴大納入愛知縣及福岡縣到6都府縣。

日本政府5月14日宣布追加北海道、岡山縣及廣島縣從16日起適用緊急事態，讓對象地區二度擴大到9都道府縣；5月21日又宣布從23日起追加納入沖繩縣，讓緊急事態對象地區增至10地。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100526

(中央社)