美國在台協會（AIT）處長酈英傑任期將屆滿，今天舉辦線上離任記者會。酈英傑回顧上任之初提出的「四個增進」，細數在任這三年台美關係在各領域的進展；展望未來，拜登政府也會延續美台之間的合作模式，「真朋友，真進展」依舊適用於美台關係。

酈英傑的「四個增進」包括增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。他打趣表示，雖然很想將美台夥伴關係中的長足進展歸功於自己的功勞，但事實上，這只是美台過去數十年共同走過的旅程當中的一小部分。

酈英傑指出，AIT在內湖的新館於2010年開始興建，目的是要容納AIT不斷增加的員工人數；可以說，這棟館舍就是我們對美台關係堅定承諾的具體例子。 「我有信心，在拜登政府之下，這樣的合作模式還會延續下去。」

他進一步指出，每一屆美國政府都希望在美國的外交政策上，留下自己不可磨滅的印記。各屆政府所採用的手法或許會有不同，像是拜登政府已指出將採用多邊機制，因應許多過去川普政府偏好採用單邊或雙邊行動來解決的問題。儘管如此，美國對外政策最基本的原則仍會維持不變，我們會與歴任七屆政府一樣，持續履行美國在《台灣關係法》之下的義務。在拜登政府時期及未來的許多年後，我們都仍然會繼續使用「真朋友、真進展」的說法，來描述美台雙邊關係。

在過去的三年任期內，美台關係取得長足進展，並寫下了許多「第一次」，酈英傑對此評論說，每個人都很容易落入每日斤斤計較枝微末節小事的循環中，比如這是AIT處長第一次做了這件事或參加那個活動嗎？這次訪賓的位階比上次高還是低？其背後又代表什麼意義？「我了解大家會有忍不住想問這些問題的那股衝動，我還是要敦促各位把眼光專注在整體的大方向上，那就是美台之間，找不出任何一處領域不曾有過合作，美台關係之深之廣遠超出眾人的想像，而且更以不同的方式持續成長茁壯中。」

酈英傑最後也建議繼任者，把握待在台灣的時間多看看這座美麗的島嶼，要和友善親切的台灣人多交往認識並培養友誼，台灣最重要的資產就是台灣人民，而人民的關係未來仍是推動美台關係的動力。

(中時 )