陽明山仰德大道4年前發生混凝土泵浦車衝撞對向車道釀成4死8傷重大交通事故，車輛所有人信詠工程行負責人陳美蘭、維修技工盧志宏被控業務過失致死罪。合議庭認為，空車重達20多公噸，驗車時沒有手煞車均屬重大瑕疵，陳美蘭身為車輛實際管理者，不能推諉不知，而盧志宏更換零件未確認插銷是否有效貫穿固定螺帽，導致事故前1分鐘傳動軸脫落，士林地院26日宣判，依過失致死罪判處陳美蘭有期徒刑4年2月、盧志宏有期徒刑3年6月，可上訴。

陳美蘭開庭均否認犯罪，並稱車輛是否要維修，都交給因事故死亡的司機阮英貴，她自己也不會開車，也不知道車輛超重、沒有手煞車，而傳動軸脫落，導致沒有引擎煞車釀禍，陳則推給盧志宏，並稱從父親那一輩開始，都由盧的父親維修，從不曾議價或砍價，傷者陳志豪則稱，陳美蘭為了省錢才會去盧志宏的材料行維修，如果陳美蘭不負責，還會有第2次、第3次的悲劇。

起訴指出，2017年7月19日上午7時許，已經死亡的駕駛阮英貴從淡水出發，車上載著水泥工江金水、陳心怡出發，打算要到陽明山大公路工地進行灌漿，8點19分，在仰德大道3段、新安路路口時，因車輛失控，衝撞對向車道的汽、機車，導致4人死亡、8人輕重傷。

車上生還的江男、陳女均證稱，阮在事發前1分鐘，大喊沒有煞車，引擎煞車、腳踩煞車、手煞車均無效果，要求江去拿排氣管旁的木頭來阻擋，將因此跳車去拿木頭，認定是因3項原因無法發揮減速功效，泵浦車失控發生一連串的撞擊。

法院根據鑑定人的報告，傳動軸脫落致引擎煞車失效，肇因是固定螺帽上插銷沒有確實安裝，且因震動時震裂的機率幾乎為零，儘管是二手翻新品，販售零件給盧志宏的廠商證稱，每年賣出300多顆拆速器，螺帽均都有插銷。法院認為，盧在2016年12月7日差速器，有注意義務要確認螺帽上插銷安裝無誤，事發前傳動軸與地面刮痕，顯示盧有過失責任，導致泵浦車缺少引擎煞車。

判決指出，泵浦車超重4分之1，以至於下坡路段更難減速、煞停，但若有手煞車則可在低速時減低力道，陳美蘭身為車輛管理者，購買車輛後交給司機駕駛，製造了法所不容許的風險，具有「常態關聯性」，泵浦車超重與車禍死傷之間顯有相當因果關係。

(中時 )