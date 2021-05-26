國內工具機業雖迎來景氣復甦，上半年訂單滿載的榮景，在缺水、缺電及缺工等問題外，還遭逢原物料價格上揚、運費及包材成本飆漲的經營難題，尤其鋼材行情飆升，造成工具機廠及零件成本遽增，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今（26）日表示，目前鋼鐵價格一日三市，呼籲政府請中鋼帶頭平抑鋼材價格，以穩定市場。

許文憲表示，工具機業上半年接單爆滿，前兩季出口值預估年成長25％～30％。訂單雖旺，現在卻是萬物皆漲，只有工具機暨零組件產品售價很難漲價。工具機整機3～6個月前就議定價錢，目前出貨大多是去年第四季至第一季談妥價格，台灣工具機業這波面臨的物價波動幅度超過日本及德國，整機廠國外客戶大都不同意漲價，整機漲不上去，反過來殺零組件業價格。

許文憲表示，目前缺水、缺電、疫情嚴重，海運費高漲不停，各項原物料價格一日三市，例如鋼鐵材料價格一日三市，機械封箱用的木材漲幅達110％、包裝用紙箱也漲25％；大型機台海運用的特殊櫃調漲300％，40呎標準櫃依地區別不同最高有到500％。這樣情況如再持續下去，今年不止做白工，賣血來還，不知夠不夠，業者確實陷入苦戰。

許文憲指出，鋼鐵是機械設備最大宗原料，近年，全球鋼鐵材料價格在有心國家及人士炒作，價格本已失衡，不利全球經濟之復甦。觀諸國際，競爭對手國政府早已出手管制鐵礦砂價格哄抬。反觀國內，中鋼卻以產品與國際有價差為由，一直帶頭漲價，使整個鋼鐵業也跟著大幅漲價。公會會員反應，現況似有大盤商、中盤囤貨不出貨、拉抬價格，交期不定，售價一日三市。加上近期中鋼股價一路往上，讓外界難不有以價炒股之嫌。

許文憲進一步表示，這波銅、鑄鐵等原物料，到紙箱及裝箱用的木材、貨櫃運費等全面上漲，希望政府要穩定各項與產業生產出貨相關之元素，以及對於這波萬物皆漲的現象，也應深入瞭解大漲的緣由，是否有人為炒作或囤積藉機發國難財。

許文憲憂心表示，現在國內萬物皆漲，客戶急單又不能漲價，先前已經缺料、缺工，如今疫情升溫，防疫照顧假雖是美意，但也讓廠商在人力調度上相當頭痛。中小企業不比大企業，原本人力就相當精簡，現至少又會短少一成左右，根本雪上加霜。目前會員廠商第三季訂單滿手，部分連第四季也滿，但受疫情的衝擊很可能讓交貨遞延，不排除國外客戶恐轉單。

許文憲坦言，更令人擔憂的是，人力吃緊、交貨拉長下，客戶可能會因此逐步轉單，進而出現出現供應鏈移轉情況(國外在地化)，台灣將因這次疫情失去優勢。

許文憲指出，工具機會上週針對會員廠商進行疫情對企業經營所可能帶來之衝擊進行調查。根據會員反應，若升級到第四級，32.9％會配合停工；有60％受訪者因「急需交單」仍必須到公司上班，凸顯廠商趕貨壓力大。

許文憲指出，傳統產業因先天問題，確實難在居家辦公，當然業者也會盡力配合機濟部的指示，盡量讓研發等單位分流或居家辦公。

許文憲強調，他早在四月就曾向行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花反應過上述問題。這次再次呼籲政府，現階段產業亟需政府大力協助，以救產業以安民心，工具機公會也提出四大建言。

一、鋼鐵材料是機械設備產業大宗原料用品，在此工具機公會祈請，政府能請中鋼公司能帶頭平抑鋼材產品價格穩定市場，以惠我國工具機產業之永續發展。

二、受到疫情升溫衝擊，希望能提供營運管銷費用補助、職場防疫設施補貼與防疫照顧假薪資補貼等。

三、稅務協助、協助遠距辦公環境建置。

四、以租稅手段加快產業數位轉型以因應疫情下之衝擊。

(工商 )