網紅「亞歷媽」王君萍和法籍老公育有混血兄弟亞歷山大、安德里，時常分享家庭生活，吸引破百萬粉絲追蹤IG；目前定居法國的她，本來打算七月要返台，眼見本土疫情大爆發，決定取消計畫，並透露法國疫情現況。

亞歷媽去年底和丈夫不幸染疫，唯一慶幸的是沒有傳染給兒子，目前已恢復健康。她最近在IG發文透露，原先計畫今年七月回台，考量本土疫情不穩定，只好取消，但認為台灣人性格自律，疫情一定很快有所好轉，安慰正在調適居家上班的台灣人，防疫期間生活步調放慢其實不錯，還能順便檢視一下自我，像是過去忙著應酬沒時間睡飽，現在就能好好補眠，或是看看線上課程、學習有趣的事情，說不定會開發自己的潛能。

同時，亞歷媽也分享一系列走跳南法老城的美照，表示當地歷經多次的封城，早就數不清封城總共有多長的日子，因為基本上就是持續被限制著，不過長時間的宵禁、封城，總算出現防疫成效，亞歷媽開心地表示：「法國也終於從今天（五月十九號）開始解封啦！餐廳、博物館等地方也逐步營業了。」她希望無論疫情多麼嚴峻、大家身在世界何處，都要好好戴上口罩、配合指示，樂觀地認為疫情一定會有得到緩解的一天，向所有網友打氣：「好好照顧自己，我們都加油哦！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)