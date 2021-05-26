統一超商花海門市開出千萬發票。（花海門市臉書／吳敏菁彰化傳真）

統一發票公布今年3、4月中獎獎號，千萬特別獎號碼「59518250」共兩位，其中就在彰化縣花壇鄉的花海門市開出，消費者購買140元，花海門市才開幕一年，今天門市的臉書也特別興奮地貼文分享，「是它、他、還是牠給門市帶來好運？不，幸運1000萬獎金顧客帶來的」。

花海門事臉書也感謝，店長帶領門市夥伴努力打拼，堅持不懈的成果，感謝開幕一年來支持花海門市的好友們，更請這位幸運兒趕緊拿出發票兌獎。

花海門市才開幕一年，位於花壇鄉彰員路上，近年來花壇賞花的觀光客增多，門市取了呼應的名子，又有寬敞的停車位，吸引不少人，這次開獎，不少人都想當然爾的說，這位花壇人可真幸運，但也很有可能是外地遊客。

總是，彰化很幸運，連續三期都開出千萬大獎了，先是元月份，鹿港高中生在鹿港民族路85度C買了65元的「金沙松鼠」小蛋糕，中了統一發票1000萬大獎、當月份另張千萬大獎也在彰化，是中華電信彰化營運處開出的發票，繳交網路電視費589元就中大獎了，幸運得讓人好生羨慕。

(中時 )