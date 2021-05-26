台中市警察局第六分局執行汽車旅館業防疫勤務，25日查獲鄧男等3男4女共7人舉辦毒趴。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分在汽車旅館內，查獲3男4女共7人開毒趴。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日在記者會中，忍不住情緒，哽咽說有些行業偷偷開，增加社會負擔，就是有人講不聽。台中市警察局第六分局在汽車旅館內，查獲3男4女共7人開毒趴，警詢後依違反《毒品危害防制條例》移送嚴辦，另汽車旅館業者依違反《傳染病防治法》及《毒品危害防制條例》函送觀光旅遊局重懲。

新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免部分民眾因特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的汽車旅館群聚，造成防疫破口，警方總動員展開稽查行動。

警第六分局執行汽車旅館業防疫勤務，25日在西屯區一家汽車旅館內，當場查獲39歲鄧男等3男4女共7人舉辦毒趴。

市政派出所所長李國彰指出，昨日晚9時50分執行防疫勤務時，在西屯某汽車旅館發現房間外有多輛汽車停駐，經取得承租人鄧男同意，在旅館工作人員陪同警方實施臨檢。

警方一進汽車旅館內房間，發現人數高達7人，明顯已違反政府防疫期間不得群聚規定，另於入內檢查房間時，當場查扣第三級毒品咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤等物品。

其中，36歲吳姓女子因持有毒品，依違反《毒品危害防制條例》現行犯移送台中地檢署偵辦，28歲莊女持有一粒眠與鄧嫌等6人採集尿液函送嚴辦。

警方表示，汽車旅館業者知悉民眾吸毒，未依規定通報警察機關部分，也將函文觀光旅遊局依法開罰。

警察局第六分局分局長吳耀南強調，在疫情嚴峻的期間，警方將針對汽車旅館業者持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；同時呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定，於汽車旅館內群聚或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。

(中時 )