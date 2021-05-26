每個人的性格都具有多面性，就像有些人看似木訥卻也可以很熱情，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、獅子座及處女座的人個性外剛內柔，雖然平時在外，他們總會以冷漠強勢的一面示人，但面對親密的家人朋友時卻超溫柔，反差相當大。

▍1.天蠍座‍‍‍

眾所皆知天蠍座個性很冷漠，在日常生活中基本上不愛與人往來，不願意跟別人過於親近，甚至在與人接觸的時候，一旦被惹毛，天蠍座就會表現出一副強勢霸道的姿態，因此在大多數人眼裡，他們的性格十分冷血。但天蠍座對於在意的人卻從來不會冷眼相對，反而會變得溫柔貼心，很願意跟對方親近，因為他們認為，唯有自己喜歡或認可的人才值得特殊對待，否則一般人主動靠近，也會被他們冰冷地拒絕。

▍2.獅子座‍

獅子座是個很霸道又有氣場的星座，他們做人態度強硬，如果跟他們觀念不合，就無法與他們交心，是很難駕馭的一類人。在跟獅子座相處的過程中，千萬不要指望他們會主動討好你，如果對方不先釋出善意，他們絕對不會示好，尤其對於來者不善的人，他們更不會給對方面子。但如果是獅子座在乎的人，他們則會收斂起姿態，溫柔地展現真摯的情感，一輩子不會辜負對方，簡直像是換了一個人一樣。

▍3.處女座‍‍

處女座為人處世的風格都很強勢，他們性格好勝又倔強，只要認定了一件事，他們就不會聽從別人的意見，只會一意孤行堅持到底。在人際交往方面，處女座對不同人會有差別對待的情況，如果你以為處女座很冰冷，實際上是他們並不在意你的感受，所以認為沒必要在你身上浪費感情和時間。雖然看似很冷血，可實際上，在對待親近或喜歡的人時，他們其實從來不缺少溫柔以及熱情。

(中時新聞網)