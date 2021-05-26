台灣民意基金會昨日（25）公布5月最新民調，總統蔡英文聲望較上個月重挫8.7個百分點，來到45.7%，創下21個月以來新低；民進黨支持度更較上個月下殺10.1個百分點，僅剩23.2%。港媒評論指出，疫情延燒與疫苗採購兩大問題，是民進黨兩大致命傷，面對民怨高漲與地方圍攻疫苗議題，民進黨恐怕沒辦法擋多久了。

根據最新民調顯示，針對「是否贊同蔡英文處理國家大事的方式」，有8.5%非常贊同、37.2%還算贊同、24.9%不太贊同、16.4%一點也不贊同，另有13.1%沒意見、不知道或拒答。在各政黨中的支持度方面，23.2％民進黨，21.2％國民黨，8.5％民眾黨，3％時代力量，1.9％台灣基進，0.9％其他政黨合計，37.9％沒特別支持哪一個政黨，3.5％不知道、拒答。

香港媒體《中評社》今日評論表示，台灣新冠肺炎疫情不斷擴大，自15日至25日短短11天就有超過4000例本土確診，死亡人數也在逐日上升中，第三級警戒延至6月14日，讓全國民眾人心惶惶，生命與生計面臨嚴峻考驗，執政黨更受到民眾強烈質疑，排山倒海的壓力讓蔡政府快招架不住。

不僅如此，疫苗採購更讓蔡政府無計可施，即便綠營民嘴、民代與側翼紛紛搬出「抗中保台」與「認知作戰」兩支大旗，意欲加強「台灣價值」的向心力，卻被24日爆發的民進黨網路社群中心副主任楊敏的丈夫、親綠網路寫手林瑋豐的「網軍事件」所打臉，民進黨過去仰仗的民粹牌近乎失靈。

在此之下，全台各地政府又紛紛喊出疫苗不夠，金門縣、南投縣、彰化縣更強烈主張「開放地方政府採購疫苗」，獲得民眾熱烈迴響；就連醫師出身的台北市市長柯文哲也警告，蔡政府務必思考國際疫苗現貨，若等到8月才打國產疫苗，等於把國運賭在一個不可知的期望上面，「會死傷慘重」。評論直言，台灣的疫苗之火短期內應無法撲滅且會不斷延燒，蔡政府這波恐怕擋不住了。

(中時新聞網)