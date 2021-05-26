《商情》歐洲行情急跌 本周酚價轉跌 13:422021/05/26 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累歐洲行情大幅下跌走勢，本周苯酚報價轉跌；因苯酚國際市場呈下滑趨勢，其中歐洲報價單周跌14%，鹿特丹FOB跌破2000美元/噸，進而拖累亞洲苯酚市場價格跟跌，苯酚CFR中國價格跌至1245美元/噸，CFR東南亞價格報1255美元/噸，跌幅分別為3.9%和3.8%，而FOB美國海灣價格相對平穩，收穩至1685美元/噸。(商品行情網) 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 (時報資訊) #海灣 #苯酚 #歐洲行 #轉跌 #FOB 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 陸大型銀行 再禁比特幣交易 04:102021/05/18 全球財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 10:012021/05/18 財經 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 NCC不演了！放行三立iNews財經台擠進48台 - 財經 中鼎證實7員工確診 樓層立即清空消毒 啟動分流上班 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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