受累歐洲行情大幅下跌走勢，本周苯酚報價轉跌；因苯酚國際市場呈下滑趨勢，其中歐洲報價單周跌14%，鹿特丹FOB跌破2000美元/噸，進而拖累亞洲苯酚市場價格跟跌，苯酚CFR中國價格跌至1245美元/噸，CFR東南亞價格報1255美元/噸，跌幅分別為3.9%和3.8%，而FOB美國海灣價格相對平穩，收穩至1685美元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)