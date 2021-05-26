桃園市政府配合中央推出藝文紓困補助方案，補貼藝文工作者受疫情影響的損失。（姜霏翻攝）

因應國內疫情日益嚴峻，中央全國各地市政府為藝文工作者提出不同的紓困方案，桃園市也為提振受新冠疫情衝擊的藝文團體、文創業者，提出相應的藝文紓困方案，期盼將資源提供給藝文業者，協助渡過疫情難關，讓因為疫情取消演出、展演的團隊可以有所補助。

桃園市文化局表示，配合文化部推出的「藝文紓困補助3.0」方案，為提供桃園本地藝文工作者更便捷服務，文化局將設立諮詢窗口協助藝文團體申請中央補助，另因應疫情影響，針對文化局轄下藝文場館也推出相應配套措施，一般租借團隊，因疫情影響而於演出前7日函請調整檔期或取消演出者，場地租金全數退回、針對已核定補助團隊，因疫情取消演出，將視演出之前期製作程度及相關支出單據核予補助，並優先列入明年檔期及補助審查。

文化局提到，考量到日後疫情解封，文化局將積極協助桃園市藝文團隊復甦，表演藝術團隊申請本局所屬場館演藝廳，場地使用費及空調清潔費等予以全免，其中學校、補習班等成果發表除外，也將研擬線上節目之補助方案，鼓勵藝文團體製作不同形式的線上節目，如製作Youtube影片、Podcast網路廣播、線上音樂會等不同形式的線上節目計畫，審查通過後由文化局補助經費執行。

另文化局說明，對於文化局小型文化設施經營業者，如壢景町、壢小故事森林、桃園77藝文町、南崁兒童藝術村依16日閉館日至疫情解封，減免土地租金及定額權利金，而進駐文化局的文創業者，如馬祖新村文創園區，依16日閉館日至疫情解封日，依照天數將全額減免每月租金。

(中時 )