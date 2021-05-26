台鹽總經理陳世輝、副總經理李杰瀚，今(26)日，由董事會正式核定，由該公司董事長吳容輝所提名，台鹽原任副總經理、原任企業發展處處長，各自升任為總經理、副總經理職位；據一位退休的台鹽人表示，此次的內升總座等人選，一定具有鼓舞台鹽所有人的士氣。

甫於今年四月底擔任台鹽董事長的吳容輝，決定由原任副總經理陳世輝及原任處長李杰翰，雙雙升任台鹽總經理、副總經理職位；該消息經過董事會核定公布之後，不少台鹽人相當喜悅，因為這也代表新任吳董事長，相當肯定內部人員長期的努力。

陳世輝從中興大學土壤科學所碩士畢業，在台鹽服務的資歷相當完整，曾任台鹽轉投資的台鹽(廈門)進出口公司的董事，並兼任該公司總經理、台鹽公司的第八屆董事，以及台鹽的研發中心主任、生技三廠廠長、研發處處長、 副總經理等職位。目前陳世輝總經理仍兼任台鹽公司發言人一職。

新升任台鹽副總經理李杰翰，中央大學企業管理研究所碩士；從台鹽最基層作起，曾任台鹽台北營業處人員，董事長室主任兼台鹽公司發言人、行政處長、保健廠的廠長、行銷處長、企劃處長、企業發展處處長等。

另據一位在台鹽服務逾四十年，已退休的台鹽人指出，他十分欣賞吳董事長此次內升台鹽人的作法，因不少工作必須憑藉經驗，此次雙雙擢升的人選，都是資歷完整且多有貢獻的台鹽人，內升不但足以鼓勵整個士氣，且有利該公司業務運作的延續性，以及未來整體業績再提升。

(工商 )