南投縣長林明溱呼籲中央因疫情緊繃，疫苗救人要緊，請中央疫情指揮中心授權地方買疫苗。南投縣衛生局26日說，南投縣第一批AZ疫苗4800劑早就打完，縣民對疫苗需求迫切；第二批AZ疫苗1800劑27日才會到，縣內疫苗目前一劑難求，將以第一線醫護人員優先接種。

南投縣衛生局說，3月初南投第一批只分配到80瓶800劑的COVID-19疫苗，分別給台中榮總埔里分院及竹山秀傳醫院施打；雖然院方帶頭施打，但總計只有62人接種。新冠肺炎疫情5月擴大蔓延，縣府開放13鄉鎮衛生所中午時間接種新冠肺炎疫苗，公費加自費接種率超過已達50％。

衛生局表示，南投縣到26日為止，COVID-19疫苗4800劑，因節約使用接種人數共計5083人，全縣配額疫苗上周就已經全部打完。包括公費4510人中，即醫院1777人、衛生所2248人及其他人員485人；自費則有573人，兩者共5083人。

衛生局強調，為何4800劑可注射5083人，主要是因疫苗一劑難求，每瓶原本可打10人，在各接種點醫護人員節約使用下，平均1瓶甚至可打到12人；可見民眾對疫苗的需求迫切。

(中時 )