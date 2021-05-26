北部疫情吃緊，近日不少北部病患陸續南送到台中治療，疾管署中區疫情指揮中心指揮官黃高彬證實，台中51名確診患者中，不只一名重症，目前也協助收治了約20名北部重症病患，整體收治量能也很緊繃。

衛福部為疏解雙北重症病房爆滿狀況，近日已啟動分流，並規範醫學中心26日起必須清出急性病床數的1／10加上20床加護病房床數因應；黃高彬證實目前中部的醫學中心都已在擴增專責病房。

其中中國附醫騰空第一醫療大樓134個床位，加上復健大樓原燒燙傷與呼吸照護病房的20床個加護病房床位因應。台中榮總、中山附醫也都在依照衛福部指令要清空部分樓層做為專責病房。加上中區應變責任醫院衛福部台中醫院，26日應至少清出400床。。

黃高彬表示，迄25日中市確診數達51例，約有6名60歲以上長者，其中不只一例重症，而近日北部也陸續送來約20名重症病患，原先的加護型負壓病房相當緊繃；他也建議，地方政府趕快將輕重症分流。

(中時 )