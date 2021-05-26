民間包商目前正在景山橋下段作業清淤。（謝明俊攝）

台3線砂石車來返穿梭載運淤泥，車速相當快。（謝明俊攝）

鯉魚潭水庫景山橋至新開村一帶乾枯一片。（謝明俊攝）

台3線日前發生砂石車自撞邊坡事故。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗鯉魚潭水庫儲水已近探底，水利署利用這個機會清淤，造成眾多砂石車往返台3線，違規情事大增，並發生多起事故，大湖警分局為了維護沿線交通安全，特別加強執法取締違規砂石車，1個月下來開單告發21件，希望砂石車業者共同維護當地交通秩序。

鯉魚潭水庫有效蓄水量至26日統計只剩1.5％，水庫中游景山橋及大湖新開村沿岸早已枯竭一片，只剩水庫大壩周邊範圍還見得到少許存水，大壩水位量尺也已露底，為有效增加水庫蓄水量，水利署藉此機會發包民間廠商展開清淤作業，並請求軍方支援工兵協助清淤。

清淤作業從3月底就展開，先期是由國防部陸軍第10軍團52工兵群負責，在新開村旁作業，由於水庫持續乾旱，民間廠商隨後加入，目前正在景山橋下方區域施作，大批砂石車及牽引車來回水庫底及台3線間，將清出淤泥載出，台3線由水庫作業區至卓蘭段，砂石車數量大增，由於砂石車是以車次論酬，司機為趕工運土，車速相當快，導致肇事案件增加。

轄區大湖警分局就指出，本月13日卓蘭鎮台三線壢西坪出口，才發生一起跑車撞上大型曳引車的案例，當時造成跑車車頭全毀。本月22日又在同路段一百公尺處，發生一起砂石車自撞邊坡事故，砂石車當場撞斷電線桿，電桿倒下直接壓在車頭上方，造成車頭全毀。

警方據報到場調查，這輛砂石車就是支援鯉魚潭水庫清淤作業，卻因駕駛不慎擦撞邊坡，造成交通事故。大湖分局第四組組長陳慶釧表示，台三線多彎道並是上下坡，大型車輛因為重量較重，剎車距離長，提醒業者應主動要求駕駛員減速慢行，避免再發生交通事故，警方將會持續加強取締違規，以維護交通安全。

(中時 )