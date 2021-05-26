全台疫情三級防疫延燒，百貨業冒險營運相對人潮不見，只能做在地民生需求超市販售與餐飲外帶外送，在政府紓困金還沒來之前，屬於新北疫情熱區的新莊宏匯廣場率先開出紓困專櫃廠商第一槍，於25日對全館300多家專櫃發函，所有專櫃年度包底調降30％、五月管理費減免50％，以與合作夥伴共體時艱。

宏匯廣場是於去年疫情期間開幕，為強化防疫三級警戒，顧及數百位員工安全，本周24日至28日暫停營業五天，如今中央指揮中心再度延長戰線，三級防疫延至6月14日，為了共體時艱、體恤櫃位，發函給協力廠商跟合作夥伴，即日起所有專櫃的年度包底調降30％、5月份管理費減免50％。

宏匯廣場指出，祈盼共體時艱，相互扶持， 努力前行，且希望實踐企業社會責任，為合作廠商盡一些些心意，因為商場和各品牌背後都有許多家庭，希望「只要人心不散、信心不斷」，再大的風浪都能挺過的。

(工商 )