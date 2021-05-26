NCSOFT今（26）日宣布旗下手遊《天堂2M》將於6月9日進行首次大型改版，開放歐瑞領地，並於今日啟動事前預約，同步公開宣傳影片與各項活動。

歐瑞領地介紹

《天堂2M》此次改版主題為【象牙塔的魔法師們】，今日開放的宣傳網頁中，除了事前登錄活動以外，同時也公開了歐瑞領地資訊，透過影片瀏覽「歐瑞城鎮」、「蜥蜴草原」、「提瑪克獸人前哨基地」、「獵人村莊」、「獵人之谷」、「血之沼澤」、「塔諾峽谷」等7個領地獵場的介紹，以及新增的領地BOSS詳細故事。

除了歐瑞領地外，6月9日也將新增四個全新職業，其中包含一個傳說職業「芙琳泰沙」以及三個英雄職業「艾琳」、「奈迪」、「托巴爾德」，這些新職業的故事與介紹，都可以在今日開放的網頁中查詢。

芙琳泰沙的故事

即日起至6/8 23:59，只要參加《天堂2M》「象牙塔的魔法師們」事前預約，即可在遊戲改版開機後獲得專屬獎勵，包含【歐瑞秘密箱（活動）】、【殷海薩的加護（30天）（活動）】、【歷章繼承者戒指I】、【歐瑞之幣（活動）】。

歐瑞改版事前預約

《天堂2M》今日除了公開歐瑞改版訊息外，也推出了多項活動：

【亞丁的銀光豐饒時代】：自5/26～6/9維護前，在各村莊的尋找活動NPC，可購買豐饒系列裝備，除了活動收藏外，還可獲得熟煉度修練書、副本時間充能石，以及純淨萬用靈藥等多項獎勵。

亞丁的銀光豐饒時代

【滿月之狼第2季】：自5/26～6/9維護前，滿月之狼每天將在12：30、20：30於多個地區同時登場，成功狩獵滿月之狼，將可獲得大量的經驗值與金幣。

滿月之狼第2季

【探險隊的支援品】：自5/26～6/2維護前，週五至週日中午12：00可透過郵件領取獎勵。

探險隊的支援品

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。

(科技)