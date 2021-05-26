台南市玉井市場、鴨母寮市場、一筆市場、中州寮市場、崇德公有及民營市場，最近疫調足跡顯示確診者曾到過。台南市政府經發局26日表示，這6個市場今起連續休市3天，進行全面性清消。

崇德市場會長王美花說，為協力防範疫情擴散，市場自治會立即通知攤商配合休市3天進行全面環境消毒，攤商亦全力支持政策，各大公民有市場自治會與夜市管委會，也表示會積極配合並協助市府防疫宣導作為。

市長黃偉哲呼籲全體市民朋友，應遵守減少不必要的移動，外出時全程配戴口罩，餐飲場所全面禁止內用等防疫措施，讓疫情盡速落幕。

經發局長陳凱凌說，感謝各公民有市場、夜市自治會與攤商配合疫情全面消毒並休市，恢復營業後仍會依簡訊實聯制方式，管制市場出入口，給市民朋友一個安心的購物環境。

經發局表示，近日有至以上市場採買的民眾應自主健康管理，期間如出現不適症狀，請立即撥打1922防疫專線並依指示就醫。

(中時 )