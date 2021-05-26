虛擬貨幣蔡姓玩家蔡宗霖，去年意外發現虛擬貨幣交易平台「幣託」的程式有bug，導致會出現溢領情形，即與員工、友人利用系統漏洞，詐取近30萬顆泰達幣、及217顆乙太幣，估計市值約2500萬元，台北地檢署26日依利用電腦設備詐欺、洗錢等罪起訴蔡男9人。

檢調查出，蔡男是虛擬貨幣交易工作室負責人，因陳姓員工夫妻去年11月間，透過幣託公司(BITOPRO)交易平台，要把投資的泰達幣轉成新台幣匯到實體銀行時，意外發現使用2個手機先後按下「確認」、「取消」，虛擬帳戶內的金額沒有減少，但實體銀行卻有入帳，造成溢領情形，陳姓夫婦因此獲利近百萬元。

蔡男得知後，即反覆測試該程式漏洞，進而發現，不只是兌換新台幣，連虛擬貨幣的轉帳作業，虛擬帳戶同樣未減少，出現溢領情形。

多人，使用多支手機，以相同手法在短時間內密集重複操作泰達幣交易，詐領近30萬顆泰達幣，達到單日交易上限後，再藉此操作詐得217顆乙太幣。

蔡男朋分詐得的虛擬幣後，為避免東窗事發，還先行串供、丟棄手機，事後因幣託公司發現特定帳戶交易異常，向調查局資安工作站檢舉偵辦。

(中時 )