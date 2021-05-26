全國三級警戒時間再延長，餐飲業首當其衝，王品開出第一槍的自救行動，針對145萬會員狂灑近6億元折價券，衝刺線上購物業績，也降低因取消內用帶來衝擊。王品集團強調，隨疫情升溫，民眾WFH將會更懷念餐廳美食，藉由此時優化原有的線上零售服務系統，將王品集團23個品牌餐廳的明星菜色，送到每個人的餐桌上。

抗疫關鍵時刻，因應政府要求，王品集團自19日率先宣布全台暫停內用，僅提供外帶、外送服務後，因應停班、停課，王品加速推動「王品瘋美食購物網」正式上線，嚴選旗下各個品牌的手路菜、頂級牛肉、氣炸好物、生鮮良品、火鍋專區等數十款熟食、生鮮食材，自即日起至7月31日止，於「王品瘋美食購物網」單筆消費滿2,000元，於結帳畫面輸入優惠碼『coupon200』即可現折200元。

王品表示，每位王品瘋美食APP的會員都能享有2次機會、共計400元的優惠，總計145萬會員受益，整體促銷規模將近6億元，還能同步累積瘋美食點數，可以折抵下次消費金額、1點等於1元。還沒有成為王品瘋美食APP會員的朋友，現在入會就送100元(50張折價券2張)，讓你不必出門搶物資，在家也能享受到餐廳美味。

「王品瘋美食購物網」五大選項分別是：手路菜、頂級牛肉、氣炸好物、生鮮良品、火鍋專區，包含「石二鍋」超人氣商品-烏龍麵，還有銷售量最好的「丸子三兄弟」：芋香貢丸嚴選新鮮國產豬腿肉、肉質紮實Q彈，吃得到綿密芋頭丁；爆濃海鮮球以Q脆的金線鰱魚漿包裹彈牙鮮蝦與花枝，搭配濃郁山葵醬；蝦爆起司丸，一口咬下馬茲瑞拉起司在口中爆開，金線鰱魚漿加白蝦的鮮甜搭配，更是媽媽的「冰箱常備軍」，簡單的青菜蘿蔔湯，加些丸子就成了美味豐富的家常湯品。

王品集團身為30年的牛排專家，「王品瘋美食購物網」也可以買到與餐廳不同風味的牛排食材，推薦老饕級美味-粵式黑椒牛小排，這是跟「王品牛排」同等級牛肉。 除了各式冷凍熟食，網站上也販售最新鮮肉品及海鮮，包括：美國CHOICE級無骨牛小排火鍋片特價699元、每片重達180~220g的挪威極厚薄鹽鯖魚會員優惠價89元等，讓民眾可以彈性搭配選購。

(中時 )