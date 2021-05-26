新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌今天上午召開疫情會議，針對近來娛樂場所違規營業問題，蘇貞昌指示，除重罰嚴懲違規營業的八大行業業者外，應將違規進出的工作者及消費者一併納入規範。蘇貞昌再次呼籲民眾，疫情嚴峻當下，減少外出，避免群聚感染風險。

行政院發言人羅秉成表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在會中報告三級警戒的相關加強管制措施，包括加強取締受管制違法營業的店家、賣場市集及餐飲空間人流管制等，蘇貞昌聽取後表達支持，並致電相關部會首長，要求徹底配合執行相關管制作為。

針對近期頻傳仍有八大行業違規營業，造成疫情破口，蘇貞昌立即指示警政署應持續加強查緝、立即法辦；為防堵疫情繼續擴散並圍堵防疫破口，指揮中心應依據傳染病防治法相關規定辦理，對於違規營業的八大行業，除從重處罰經營者外，也應將違規進出的工作者以及消費顧客一併納入規制範圍。

對於近日即將進口以及國內已近研發完成的疫苗，蘇貞昌請衛福部盤點及研擬擴增注射施打處所，為增加接種效率，也請衛福部與專家討論，是否能簡化問診程序、視民眾狀況縮短注射後民眾留置觀察時間等。另外也請疾管署與政委唐鳳研究結合現有的相關系統，協助建立疫苗的施打效率，以強化管理及民眾的便利。

此外，蘇貞昌注意到近日民眾因疫情發展，以盡量自主減少外出活動，針對民眾外出飲食及採買民生必需品人流管制部分，請經濟部協調各餐飲業者必須嚴格落實實聯制，並配合地方政府禁止內用的相關管制措施，也請相關單位與外送業者及外送平台業者溝通，採取減少接觸的外送措施，以降低外送員曝險的機會。

羅秉成說，為加強人流管制、降低感染風險，針對外宿生學生的管理、婚宴與喪禮的辦理方式，蘇貞昌也請教育部、內政部及相關單位研擬妥適的處理指引措施，以利學校及民眾遵循。

(中時 )