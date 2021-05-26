教育部今天發布新聞稿指出，已要求各校於停止到校上課或實施遠距教學期間，不得強制學生離宿返鄉，並應落實宿舍相關健康管理措施；倘學生已返鄉，則也避免再返回學校宿舍。

依中央流行疫情指揮中心指示，在全國COVID-19疫情三級警戒期間，應避免不必要移動、活動或集會。不過近日卻發生台北市立大學強制將學生遷離原宿舍改安置到其他地方，或要求他們返鄉，引發學生反彈。

教育部表示，因應指揮中心宣布自5月19日起提升全國COVID-19疫情到三級警戒，及5月25日宣布延長全國疫情三級警戒至6月14日，為降低防疫風險，請各級學校配合強化防疫措施及停止到校上課配套措施。

教育部表示，為避免學生不必要移動，業要求學校不得強制學生離宿返鄉；倘學生已返鄉，則也避免再返回學校宿舍。另請學校確依教育部4月22日通函「大專校院住宿防疫指引」、4月27日「高級中等以下學校住宿防疫指引」規定，落實宿舍門禁管制、體溫測測、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或配戴口罩等相關健康管理措施。

(中時 )