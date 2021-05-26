疫情急速升溫、本土案例日漸增加，為降低群聚感染的風險，全國各級學校19日起全面停課，學校須安排線上課程完成課業進度，同時補習班也須配合停課，對此補教業者衝擊甚大，智創文教機構執行長張昆雄表示，學生需完成學校跟補習班的線上課程，等於一整天長時間待在電腦前面，專注度大減，老師也難掌握學生學習狀況。

張昆雄表示，不少國小生家長會將孩子送來補習班就是因為無人照料，但現在家長們卻須面臨孩子們的功課壓力，因此補習班唯一能做的就是線上輔導孩子完成學校作業，減輕家長的負擔，而國小生課業壓力較低、難度不高，因此輔導過程也較為輕鬆，完成作業後老師們也會讓國小生趕快下線，讓孩子不要長時間待在電腦前面，避免螢幕影響身心發展。

張昆雄說，國中生因面臨會考壓力，需要「上課」而不是單純的輔導作業，因此補習班有準備預錄課程，讓國中生可以完成課業進度，但預錄課程僅是大量的補充知識，孩子面臨不懂的問題時也需要解答，因此補習班也有安排互動解題，由於不少老師安排上課的時間不僅是上午、下午，甚至還會到晚上，等於壓縮到了補習班教課的時間，對此也只能無奈配合學校的時間安排。

張昆雄坦言，「親子共學」是目前極力執行的目標，疫情期間父母陪伴孩子一起線上上課以及跟老師互動，除了讓親子見有共同話題之外，也會減少停課期間親子間長時間相處產生的摩擦或情緒，也期盼疫情儘速退散，讓孩童回歸正常的上課模式。

(中時 )