在美國科技股轉弱與本土疫情爆發下，台股近期出現明顯回檔，波段跌幅一度超過2000點。第一金投信分析，本波台股在跌破半年線即迅速反彈，預估在疫情仍處於高峰之際，短線將反覆打底測試，半年線為重要支撐。後續待疫情趨緩，盤整已久的電子股有望出現跌深反彈行情，但直接V型反攻機率較低，今年仍將帶領台股重回多頭格局。

籌碼面台股本次波段下跌期間，上市融資餘額自5/10高點2702億元降至5/21的2200億元，減少18.6%，幅度超過同期台股跌幅5.4%，顯示短期籌碼相對乾淨。此外，部分外資券商趁下跌之際調高台股評等，且外資法人在5/17回跌至半年線附近開始進場，累積5天共加碼325億元。因此，第一金投信認為這波下殺讓散戶減碼、法人加碼，意味著籌碼轉趨穩定，有利於股市落底。

評價面方面台股在此波下殺前，指數在17000點以上，評價確實較高，面臨技術指標過熱的風險。經過本次下跌修正後，本益比快速下滑，從4月底17.23倍跌至5/24的14.93倍，低於近5年平均15.5倍，評價修正後，台股已來到相對便宜水位。

第一金投信認為，整體而言台股經過本次下跌，評價已相對便宜，值得逢低買進。然而，科技股基本面仍有部分雜音出現，如中國5G手機庫存過高、半導體重複下單疑慮等，加上那斯達克及費半指數仍處於震盪整理格局，預估台股直接V型反攻機率較低。因此，預料短線低檔震盪格局不變，科技電子股持續醞釀上漲動能，待疫情趨緩，台股將回到多頭格局，趁此時回檔分批加碼，電子股看好跌深的半導體族群，傳產則持續看好航運與外銷概念股。

(時報資訊)