裕隆(2201)今日舉行法說會，公司預計今年台灣車市比去年減少約3.8%，大陸車市則是預估可比去年成長3.9%，與4月法說會時的預期維持不變。

裕隆表示，2021年1~4月台灣汽車市場總銷量15.5萬台，年成長18.5%，主因為2020年同期受疫情影響銷量基期稍低，自駕國旅需求，以及經濟成長樂觀與股市創歷史新高等各正面因素，促進車市買氣熱絡，銷量穩定成長。全年來看，因台灣疫情近期防控升級，以及車用晶片缺貨等不確定性風險影響，因此保守預估2021年台灣汽車市場約42.7萬台，較2020年44.4萬台下降約3.8%。

大陸車市方面，2021年1~4月中國大陸汽車市場總銷量為874.8萬台，年成長51.8%，其中乘用車銷量679.1萬台，年成長53.1%。主因為2020年同期受疫情影響銷量基期較低、新能源汽車下鄉活動振興內需，以及綠色出行政策促進消費發力。

今年全年來看，受境外疫情未有效遏制影響，關鍵零部件如車用晶片供應風險加大，中汽協預估2021年中國大陸整體汽車市場銷量較2020年小幅成長約3.9%，約2,630萬台。

(時報資訊)