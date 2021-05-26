路透引述消息人士說法指出，WhatsApp已向德里法院控告印度政府，要求撤回自26日（周三）上路的法規，專家表示新法將迫使WhatsApp違反隱私保護原則。
知情人士透露，根據訴訟內容，新法規範社交媒體企業必須依照官方要求指認訊息的「原始發布者」，WhatsApp要求德里高等法院判定此舉違反印度憲法對隱私權的保障。
WhatsApp為臉書旗下訊息平台，在印度擁有將近4億用戶，最新訴訟凸顯莫迪政府與臉書、推特等科技巨擘的關係因隱私議題而持續惡化。
(工商 )
路透引述消息人士說法指出，WhatsApp已向德里法院控告印度政府，要求撤回自26日（周三）上路的法規，專家表示新法將迫使WhatsApp違反隱私保護原則。
知情人士透露，根據訴訟內容，新法規範社交媒體企業必須依照官方要求指認訊息的「原始發布者」，WhatsApp要求德里高等法院判定此舉違反印度憲法對隱私權的保障。
WhatsApp為臉書旗下訊息平台，在印度擁有將近4億用戶，最新訴訟凸顯莫迪政府與臉書、推特等科技巨擘的關係因隱私議題而持續惡化。
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