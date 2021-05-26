南開大學經濟學院人口與發展研究所教授、中國人口學會副會長原新26日在大陸《環球時報》撰文指出，2020年第七次人口普查資料顯示，大陸少數民族人口總數1.25億，占全大陸總人口比重為8.89％，較2010年第六次人口普查少數民族人口數量、占總人口比重均有增加。縱觀歷次人口普查資料，大陸人口民族結構還有人口增長速度加快；少數民族人口集中省區人口增長速度普遍較快；不同少數民族人口的增長速度差異巨大，朝鮮族最低、維吾爾族最高等新特徵。

原新分析，大陸人口民族結構最新特徵：一是，少數民族人口總量和占總人口的比重持續上升。中共建政以來，從1953年第一次人口普查到2020年第七次人口普查，少數民族人口數量持續增長，占全大陸人口比重穩定上升。1953年大陸少數民族人口總量為3532萬人，占總人口比重為6.06％；新世紀以來，2020年人口數量增至1.25億，比重升至8.89％。

少數民族人口與漢族人口變動相比較，1953-2020年67年間，少數民族人口規模基數小但增長快，人口總量擴大2.57倍；漢族人口基數大但增長慢，人口總數擴大1.35倍，少數民族人口的增幅比漢族人口增幅高90％。

二是，少數民族人口增長速度加快。2010-2020年大陸少數民族人口從1.14億增加到1.25億，年均增長率為0.98％，同期總人口和漢族人口年均增長率分別為0.53％和0.48％，少數民族人口年均增長速度比漢族快1倍以上。

在全大陸步入穩定的低生育率水準後，漢族人口增長率穩步持續下降，少數民族人口增長率則表現為先降後升，但始終快於漢族人口增速。這主要源於少數民族生育意願仍然較高，傳統生育觀念沒有根本性改變。

三是，少數民族地區和不同少數民族的人口增長差異顯著。

第一，少數民族人口集中省區人口增長速度普遍較快。和六普比較，七普時大陸5個自治區和3個少數民族省區中，西藏、新疆、寧夏、貴州和廣西5省區的總人口增加幅度快於全大陸平均水準，其中，人口總量增幅最大的是西藏、新疆和寧夏，分別為21.52％、18.50％和14.30％，高於全大陸平均值2.6-1.4倍，列居全大陸第1位、第4位和第6位。青海、雲南和內蒙古的人口增長幅度低於全大陸平均值。

各省區總人口增減，一方面是因為人口自然增長率差異，如西藏和新疆的生育政策是全大陸各省自治區中最寬鬆的，人口自然增長率依然較高；另一方面是人口遷移流動，尤其在實施脫貧攻堅戰略期間，邊疆少數民族地區的人口遷移和流動更加活躍。

第二，不同少數民族人口的增長速度差異巨大。朝鮮族是大陸少數民族中最早實現低生育率水準的民族，它在上世紀90年代初期幾乎與全大陸人口同步達到生育率更替水準。生育率相對較高的民族，以維吾爾族為例，主要定居在新疆，2008-2018年期間，新疆總人口從2131萬增加到2284萬，年均增長率為0.69％，其中，少數民族人口從1295萬增加到1498萬，年均增長率為1.46％；維吾爾族人口從983萬增加到1168萬，年均增長率為1.72％。

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