親綠寫手林瑋豐在網路攻擊疾管署防疫平台「疾管家」，自導自演製造大陸認知作戰假象，引來核四公投領銜人黃士修70多名網友向調查局檢舉；台灣高檢署已指示新北地檢署指揮警調嚴辦後，調查局台北市調查處26日已逐一聯繫包括黃士修等70名檢舉人，製作檢舉筆錄，近日將盡速約談林瑋豐到案。

黃士修今在臉書公布林瑋豐案進度，指26日早上，調查局台北市調查處調查官打電話詢問他，確認他是否為黃士修本人，請他下午到調查處釐清檢舉案件。他向對方確認就是檢舉林瑋豐，PTT帳號是bj26bj。他以疫情原因，表示下午無法前往。對方最後表示將以電子郵件詢問。

林瑋豐因24日在臉書指控PTT八卦版有人鼓吹移除或封鎖「疾管家」，引來立委王定宇也說PTT中共同路人進行認知作戰，但隨後鄉民揪出是林自導自演，林公開道歉，調查局接獲70多人檢舉林散布假訊息。

中央流行疫情指揮中心昨已向刑事警察局報案，高檢署指示新北地檢署分案偵辦，並從速從嚴偵辦，警調預計近日就會約談林到案。

(中時 )