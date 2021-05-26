指揮中心宣布強化三級警戒5大措施。（指揮中心提供）

今天本土疫情繼5月17日有712人確診後，今天又創下次高，一口氣新增633人，並增加11人死亡，中央流行疫情指揮中心今天因此宣布強化裁罰，今起外出一律配戴口罩，不再勸導，發現就直接開罰，且全國餐飲業一律只能外帶。

陳時中表示，經專家建議，三級警戒雖然有看到效果，但需要再強化，希望把接觸減到最低，才能更有效地做到社區控制，因此提醒民眾，今起外出全程都要配戴口罩。

陳時中表示，已經宣布禁止停業的卻還是偷偷開的，這是很明顯的傳播與群聚處所，若還是違法營業，不但要處分業者，對現場職業人員也要處分，消費者也要處分法辦。餐飲業則一律外帶，也呼籲民眾去買時少去多買，一次購足。

嚴查不得營業之休閒場所。違法營業，不但要處分業者，查獲違法者，不只現場職業人員要處分，消費者也要處分法辦。（指揮中心提供）

陳時中說，從國外經驗發生群聚感染比較有可能的，所以要去加強強化管理，希望可以藉此把人流與接觸降下來，讓疫情獲得控制。至於個人，還是要洗手、配戴口罩，避免外出，減少聚會。

配戴口罩部分，有些例外的情況，陳時中說，例如失智者，會儘量希望不要外出，外出要有人陪同，偶而掉下來我們不會開罰；全天在外工作者，沒有車子的人，例如外送員，沒地方吃飯也不行，可以在空曠的地方，嚴格遵守社交距離，不要圍在一起吃也可以，這些可以是例外。

陳時中也特別提到警消很辛苦，因此疫苗的部分我們會儘量跟內政部，把執法人員優先施打，另也配送更多面罩、護目鏡，希望多一層保護，也會更安心，效率更高，更能保護整個社會。

校園部分，陳時中說，強化宿舍生的管理，不得強制要求住宿學生返家，要請學校來配合。

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，因應本土疫情持續嚴峻，宣布強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，請全國民眾持續落實遵循，與政府共同努力，嚴守社區防線。相關強化措施及裁罰如下：

一、民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。

二、經公告應關閉之休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。

四、結婚不宴客，喪禮不公祭。

五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

指揮中心提醒，外出時有飲食需求者，得在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，於飲食期間暫時取下口罩。

(中時 )