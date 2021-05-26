原訂於今年6月初辦理的「第19屆台新藝術獎」決選及頒獎典禮，因疫情影響，決定延後舉辦，獎項揭曉時間將改為7月10日下午2：00。藝術獎專網「我心目中得主」投票活動亦將延長至7月9日（五）中午12：00止。

長年支持台灣當代視覺、表演及跨領域藝術創作的「台新藝術獎」，2020年歷經上半年疫情影響的危危顫顫，下半年各式展演迅速回溫疊加，年度觀察提名也未曾停歇，於今年3月從百件提名作品當中選出15組入圍作品，競逐「視覺藝術獎」、「表演藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

因疫情持續影響全球，本屆決選委員再度全數邀請國內委員擔綱，決選團由前台北當代藝術館館長潘小雪、劇場導演黎煥雄、詩人及劇場編導鴻鴻、藝術家高俊宏、策展人暨藝評人呂佩怡、數位藝術基金會藝術總監王柏偉，以及OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容組成。

然而在臨近獎項揭曉之際，台灣再度受疫情波動影響，主辦單位台新銀行文化藝術基金會遂決定延後各獎項公布時間，但對於入圍作品及藝術家的介紹與推廣，均已完整建置於「第十九屆台新藝術獎」專網，透過線上文字及影音訪談，讓大眾進一步認識入圍藝術家及其作品的創作歷程與內涵，網站亦設有英文介紹網頁，國際人士也能夠透過此平台認識台灣年度具代表性作品。

此外，基於藝術獎作為藝術討論與推廣的平台，每年均在網站上推出「我心目中得主」投票活動，強調「專家有專家的說法，我有我的選擇」，鼓勵大眾在透過網站了解入圍作品的同時，以投票支持心中所屬，即日起開放投票至7月9日中午截止。

(中時 )