疫情持續升溫，新一批41萬AZ疫苗將於明天配送至各地，基隆市長林右昌呼籲中央，「用疫苗拉出社會防線」，除了醫護人員外，應該將警察、教師、公運司機、環保局清潔人員等，列入優先施打對象。

林右昌表示，台灣過去防疫做得很好，特別是邊境、醫療這2條防疫陣線，是全台人民的驕傲，當時邊境防線做得好，就像有一道城牆在守護大家，但現在邊境防線被突破，進入到社區感染階段，不僅各縣市都有風險，確診案例也暴增，特別是重症案例不斷持續增加，醫療防線也跟著拉警報。

林右昌說，新一批的AZ疫苗將於明天發配到地方，應重新規畫施打順序，他認為，疫情已進入巷弄戰的階段，情勢和以往大不相同，有許多在第一線執勤的同仁密切跟民眾接觸，但並未被列在優先施打疫苗的名單中，包括原本被列為第5順位的警察人員，他們現在要協助尋找失聯確診者、稽查特種行業等，都得前往具高風險地區。

此外，現在到處都有確診個案，只要市府一通報，清潔隊員必須馬上到現場進行消毒，人員雖全副武裝，但仍會有心理壓力；負責公共運輸的司機，每天載送民眾通勤，盡管大家遵守規定佩戴口罩，但病毒進入社區，公運司機很可能在不知情狀況下被乘客或同事感染。

因此，林右昌建議中央，重新思考施打順序除了第一優先的醫護人員外，警察、公運司機、環保局清潔人員、教師以及公戶所第一線服務人員，也需列入優先施打對象，建立起社會防線。

(中時 )