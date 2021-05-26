全國各級學校停課將持續至6月14日，家長相當關心期末考應如何因應，南湖國小26日公告指出，因疫情停課後能實際上課的日數有限，故校方決議統一取消各年級的期末考試。原期末考的成績占比，將由任課老師調整至期中考、平時考、作業成績、平時表現計算。

南湖國小說明，原期末考的成績占比，將由任課老師調整至期中考、平時考、作業成績、平時表現(含最近線上學習的參與情形)之中計算，特此通知。

另外也呼籲家長，停課期間務必督促孩子完成老師指派的學習任務，若有學習上的問題，仍可透過各管道與老師聯繫。

北市教育局副局長陳素慧表示，校內行政會議可以決定一個方式，而如果不考期末考的話，要用其他方式像是平時成績、月考成績比例等去調整，有些學校也有以繳交報告的方式，學校可以在校內討論成績平衡的比例。

南湖國小教務主任溫博安指出，雖然不考期末考但老師也會透過線上學習來評估學生學習的表現，而家長在疫情階段最關心的就是孩子的考試，才會率先公告，讓家長可以放心。

(中時 )